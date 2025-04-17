В Подмосковье водитель во время конфликта выстрелил в доставщика еды

«По предварительной информации, между водителем автомобиля и доставщиком еды произошел конфликт, в ходе которого один из них выстрелил в сторону оппонента, предположительно, из травматического пистолета, после чего скрылся. Мужчина-курьер 1977 года рождения получил телесные повреждения. Ему на месте оказана медицинская помощь», — говорится в сообщении.