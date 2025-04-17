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В Подмосковье водитель во время конфликта выстрелил в доставщика еды

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Водитель во время ссоры с доставщиком еды выстрелил в него из травматического пистолета и скрылся, курьеру понадобилась помощь врачей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Источник: РИА "Новости"

«По предварительной информации, между водителем автомобиля и доставщиком еды произошел конфликт, в ходе которого один из них выстрелил в сторону оппонента, предположительно, из травматического пистолета, после чего скрылся. Мужчина-курьер 1977 года рождения получил телесные повреждения. Ему на месте оказана медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Как уточнили в главке, инцидент произошел около одного из домов на Октябрьском проспекте в Люберцах.

По факту случившегося проводится проверка. Сотрудники полиции разыскивают стрелявшего.