Украинские СМИ сообщили об аресте кировоградского литиевого месторождения

Компания, как передают журналисты, оценила месторождение по международному стандарту JORK и готовилась к добыче лития. Арест состоялся в рамках производства, расследуемого с 2016 года, тогда правоохранители открыли дело по факту якобы незаконного получения разрешения на добычу лития. Через девять лет расследование решили возобновить, несмотря на то, что за специальное разрешение компания заплатила 119 миллионов гривен (2,8 миллиона долларов) в госбюджет.