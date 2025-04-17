Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уфимский «Салават Юлаев» проиграл «Спартаку» со счетом 6:2

«Салават Юлаев» в Москве уступил «Спартаку» в четвёртом матче серии.

Источник: Комсомольская правда

В четвёртом матче ¼ плей-офф КХЛ уфимский клуб «Салават Юлаев» уступил московскому «Спартаку» со счётом 2:6.

Особенно отличился Иван Морозов, оформивший дубль. Вклад в победу также внесли Егор Филин, Михаил Мальцев, Адам Ружичка и Александр Беляев, каждый из которых отметился точным броском. Со стороны «Салавата Юлаева» шайбы забросили Джош Ливо и Динар Хафизуллин.

Хозяева льда продемонстрировали отличную игру, полностью контролируя ход встречи и создавая постоянную угрозу у ворот соперника. Благодаря этой победе «Спартак» упрочил свои позиции в серии. Теперь москвичи ведут в серии со счетом 3:1. Решающий матч состоится 19 апреля в Уфе, где «Салават Юлаев» попытается сохранить шансы на продолжение борьбы.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.