Уфимский «Салават Юлаев» проиграл «Спартаку» со счетом 6:2

Хозяева льда продемонстрировали отличную игру, полностью контролируя ход встречи и создавая постоянную угрозу у ворот соперника. Благодаря этой победе «Спартак» упрочил свои позиции в серии. Теперь москвичи ведут в серии со счетом 3:1. Решающий матч состоится 19 апреля в Уфе, где «Салават Юлаев» попытается сохранить шансы на продолжение борьбы.