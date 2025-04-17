Уфимский «Салават Юлаев» проиграл «Спартаку» со счетом 6:2

В четвёртом матче ¼ плей-офф КХЛ уфимский клуб «Салават Юлаев» уступил московскому «Спартаку» со счётом 2:6.
Особенно отличился Иван Морозов, оформивший дубль. Вклад в победу также внесли Егор Филин, Михаил Мальцев, Адам Ружичка и Александр Беляев, каждый из которых отметился точным броском. Со стороны «Салавата Юлаева» шайбы забросили Джош Ливо и Динар Хафизуллин.
Хозяева льда продемонстрировали отличную игру, полностью контролируя ход встречи и создавая постоянную угрозу у ворот соперника. Благодаря этой победе «Спартак» упрочил свои позиции в серии. Теперь москвичи ведут в серии со счетом 3:1. Решающий матч состоится 19 апреля в Уфе, где «Салават Юлаев» попытается сохранить шансы на продолжение борьбы.
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