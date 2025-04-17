Бывшего саратовского министра допросили по делу о незаконных выплатах

Ранее в СУСК по региону сообщили, что бывший министр строительства и ЖКХ области заподозрен в превышении полномочий из-за незаконной выплаты субсидии трем чиновникам Росреестра на 4 миллиона рублей в рамках реализации региональной жилищной программы, тогда как федеральные государственные гражданские служащие на нее права не имели.
«Дело возбуждено в январе этого года по факту (превышения полномочий). Фигурант допрошен в качестве подозреваемого на этой неделе», — сказали журналистам в пресс-службе следственного управления.
В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что подозреваемым по делу проходит экс-министр Павел Мигачев.
По данным следствия, к чиновникам Росреестра, получившим выплаты, поданы иски о возврате средств в бюджет. «В настоящее время в гражданско-правовом порядке рассматривается вопрос о возврате денежных средств», — говорится в Telegram-канале СУСК.
Мигачев занимал пост министра строительства и ЖКХ Саратовской области в 2019—2022 годах, а затем с 29 сентября 2022 года по 28 декабря 2023 года — заместителя председателя правительства региона, курирующего вопросы строительства. Своего поста он лишился после критики со стороны спикера Госдумы, уроженца региона Вячеслава Володина. Тогда Володин заявлял, что при наличии финансовых ресурсов в строительной сфере области «нет системной организации работы, проектирование завалено полностью». По его словам, при посещении микрорайона «Солнечный-2» жители жаловались на двухкратное переполнение школ, при этом рядом строится новый микрорайон со школой в 550 мест при дефиците уже в 3 тысячи мест, и аналогичные проблемы в другом новом микрорайоне «Зеленая горка».