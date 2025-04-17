Бывшего саратовского министра допросили по делу о незаконных выплатах

Мигачев занимал пост министра строительства и ЖКХ Саратовской области в 2019—2022 годах, а затем с 29 сентября 2022 года по 28 декабря 2023 года — заместителя председателя правительства региона, курирующего вопросы строительства. Своего поста он лишился после критики со стороны спикера Госдумы, уроженца региона Вячеслава Володина. Тогда Володин заявлял, что при наличии финансовых ресурсов в строительной сфере области «нет системной организации работы, проектирование завалено полностью». По его словам, при посещении микрорайона «Солнечный-2» жители жаловались на двухкратное переполнение школ, при этом рядом строится новый микрорайон со школой в 550 мест при дефиците уже в 3 тысячи мест, и аналогичные проблемы в другом новом микрорайоне «Зеленая горка».