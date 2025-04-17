Автобус столкнулся с грузовиком в Костроме, есть пострадавшие

Инцидент произошел на пересечении улиц Галичской и Индустриальной. В автобусе находились 26 человек, включая двух водителей. В результате происшествия четыре человека получили травмы. По предварительным данным, погибших нет.
В настоящее время проводится расследование для установления всех обстоятельств и подробностей случившегося, говорится в сообщении.
Ранее на трассе А-113 Центральной кольцевой автодороги в Подмосковье водитель автобуса поехал на красный свет, врезался в микроавтобус и легковой автомобиль. В результате аварии пострадали два человека, их доставили в медицинское учреждение.