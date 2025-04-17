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Автобус столкнулся с грузовиком в Костроме, есть пострадавшие

В Костроме произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием автобуса и грузового автомобиля. Об этом в четверг, 17 апреля, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Источник: Аргументы и факты

Инцидент произошел на пересечении улиц Галичской и Индустриальной. В автобусе находились 26 человек, включая двух водителей. В результате происшествия четыре человека получили травмы. По предварительным данным, погибших нет.

В настоящее время проводится расследование для установления всех обстоятельств и подробностей случившегося, говорится в сообщении.

Ранее на трассе А-113 Центральной кольцевой автодороги в Подмосковье водитель автобуса поехал на красный свет, врезался в микроавтобус и легковой автомобиль. В результате аварии пострадали два человека, их доставили в медицинское учреждение.