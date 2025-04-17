Власти Польши неделю скрывают данные о взрыве в аэропорту имени Шопена

Согласно информации радиостанции RadioZet, власти Польши более недели не разглашали сведения о взрыве, произошедшем 6 апреля в варшавском аэропорту имени Шопена.
Инцидент произошёл в первом терминале во время опорожнения мусорного контейнера — в момент работы мусоровоза внутри него раздался хлопок, напоминающий взрыв, после чего возник огненный шар.
Уточняется, что водитель мусоровоза не пострадал, поскольку в момент происшествия находился на безопасном расстоянии от машины. Компания, отвечающая за вывоз отходов, в официальном письме уведомила администрацию польских аэропортов, что в контейнере, вместо обычного мусора, находились легко воспламеняющиеся и взрывоопасные вещества. Именно они, по предварительным данным, и стали причиной воспламенения при включении функции уплотнения отходов.
На текущий момент характер и происхождение опасных материалов, вызвавших взрыв, остаются неустановленными.
Ранее сообщалось, как взрыв разрушил здание военного завода Northrop Grumman в США.