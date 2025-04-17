Власти Польши неделю скрывают данные о взрыве в аэропорту имени Шопена

Уточняется, что водитель мусоровоза не пострадал, поскольку в момент происшествия находился на безопасном расстоянии от машины. Компания, отвечающая за вывоз отходов, в официальном письме уведомила администрацию польских аэропортов, что в контейнере, вместо обычного мусора, находились легко воспламеняющиеся и взрывоопасные вещества. Именно они, по предварительным данным, и стали причиной воспламенения при включении функции уплотнения отходов.