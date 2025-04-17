NV: на Украине арестовали крупное месторождение лития

Ранее URA.RU рассказывало, что планы по подписанию соглашения о полезных ископаемых были нарушены 28 февраля после встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, которая закончилась скандалом. Позже Трамп поставил Зеленскому два ультиматума по договору о полезных ископаемых: Украина отказывается от вступления в НАТО и не вносит изменений в условия сделки.