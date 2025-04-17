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Пытавшийся угнать самолет гражданина США был застрелен в Белизе

Американец Тейлор после попытки захватить самолет с 14 пассажирами на борту был застрелен в Белизе.

Источник: Комсомольская правда

Американский гражданин погиб во время попытки захвата легкомоторного воздушного судна с 14 пассажирами на борту. Об этом информирует издание Breaking Belize News.

Уточняется, что во время регулярного рейса авиакомпании Tropic Air 49-летний американец Акинела Сава Тейлор, вооруженный холодным оружием, предпринял попытку захвата воздушного судна. Экипаж связался с наземными службами, после чего лайнер начал выполнять круговые маневры в воздушном пространстве округа Белиз в ожидании разрешения на экстренную посадку.

Экипажу удалось успешно посадить воздушное судно в международном аэропорту Филипа Голдсона, находящемся вблизи Белиза. Как сообщают полицейские, после посадки правоохранители немедленно проникли на борт. При попытке задержания Тейлор оказал сопротивление, в результате чего получил смертельное ранение.

Как выяснилось, гражданин США прибыл в Белиз по туристической визе всего несколько дней назад, не имея при этом каких-либо других разрешительных документов.

Накануне в Университете Флориды в США произошла стрельба. Известно о пятерых погибших и шестерых раненых.