Пытавшийся угнать самолет гражданина США был застрелен в Белизе

Американский гражданин погиб во время попытки захвата легкомоторного воздушного судна с 14 пассажирами на борту. Об этом информирует издание Breaking Belize News.
Уточняется, что во время регулярного рейса авиакомпании Tropic Air 49-летний американец Акинела Сава Тейлор, вооруженный холодным оружием, предпринял попытку захвата воздушного судна. Экипаж связался с наземными службами, после чего лайнер начал выполнять круговые маневры в воздушном пространстве округа Белиз в ожидании разрешения на экстренную посадку.
Экипажу удалось успешно посадить воздушное судно в международном аэропорту Филипа Голдсона, находящемся вблизи Белиза. Как сообщают полицейские, после посадки правоохранители немедленно проникли на борт. При попытке задержания Тейлор оказал сопротивление, в результате чего получил смертельное ранение.
Как выяснилось, гражданин США прибыл в Белиз по туристической визе всего несколько дней назад, не имея при этом каких-либо других разрешительных документов.
Накануне в Университете Флориды в США произошла стрельба. Известно о пятерых погибших и шестерых раненых.