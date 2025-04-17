Удар ФАБ по сотне боевиков ВСУ удалось заснять с дрона

Ранее в зоне специальной военной операции уже публиковались видеозаписи ударов российских вооруженных сил по позициям ВСУ с помощью различных видов вооружения. Так, в начале апреля был зафиксирован мощный взрыв после применения установки разминирования УР-77 «Метеорит», а Минобороны России сообщало об ударах FPV-дронов по артиллерийским расчетам в Сумской области.