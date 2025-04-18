Спасатели в муниципальном округе Чехов нашли заблудившегося в лесу пенсионера

«Вчера спасатели “Мособлпожспаса” нашли пожилого мужчину, который 14 апреля ушел в лес в районе дер. Репниково Чеховского округа и заблудился. Тревогу забила дочь пенсионера. Она позвонила в службу “112” и сообщила, что ее отец 1949 года рождения, страдающий онкологическим заболеванием, ушел на прогулку, оставив дома телефон, и не вернулся», — говорится в сообщении.