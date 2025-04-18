Власти Польши отмолчались по поводу взрыва в аэропорту: что показало расследование

В направленном в PPL документе подчеркивается, что в связи с инцидентом рекомендуется воздерживаться от утилизации в контейнеры для бытового мусора герметично запечатанных баллончиков с дезодорантом, легковоспламеняющихся парфюмерных изделий, батареек, электронных сигарет и других предметов, способных воспламениться. В документе отмечается, что по соображениям безопасности подобные отходы представляют серьезную угрозу и не должны выбрасываться вместе с обычными бытовыми отходами. Как сообщила пресс-секретарь PPL Анна Дермонт, компания, занимающаяся управлением отходами, обратилась в суд с иском к Польским аэропортам с требованием о возмещении ущерба.