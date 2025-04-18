Власти Польши отмолчались по поводу взрыва в аэропорту: что показало расследование

О ЧП случае были проинформированы полиция и пограничная служба, но власти остались в стороне.
Власти Польши не комментируют взрыв, который прогремел в варшавском аэропорту. По информации местного издания RadioZet, инцидент произошел еще 6 апреля, однако сведения о нем не были опубликованы ни органами правопорядка, ни представителями воздушной гавани. Журналисты отмечают, что отсутствие официальной информации вызывает обеспокоенность среди жителей страны и пассажиров. Подробности — в материале URA.RU.
Журналисты узнали, что за взрыв прогремел в аэропорту.
В аэропорту Варшавы произошел инцидент с мусоровозом, в результате которого из задней части транспортного средства вырвался «огненный шар». Об этом сообщает журналист-расследователь Радио ZET Мариуш Гершевский.
По словам информаторов издания, происшествие случилось 6 апреля во время выгрузки отходов из Терминала 1. «Во время выгрузки отходов из Терминала 1 аэропорта изнутри мусоровоза раздался звук, похожий на взрыв, а затем из задней части транспортного средства появился “огненный шар”», — сообщили источники Радио ZET. Отмечается, что водитель мусоровоза сумел избежать серьезных ожогов благодаря тому, что находился сбоку от машины в момент происшествия.
О взрыве узнал журналист-расследовательФото: Владимир Андреев © URA.RU.
О чем узнали спецслужбы по прибытии.
Уточняется, что информация о ЧП была передана в полицию, пограничную службу, включая подразделение пожарных, дислоцированное в аэропорту. Специалисты проверили место возникновения дыма. Мусоровоз не получил повреждений, никто из людей не пострадал и не нуждался в медицинской помощи.
«Предварительный анализ указывает на то, что задымление могло быть вызвано сжатием содержимого мусорного контейнера под действием давления. В настоящее время обстоятельства инцидента выясняются. Мы придерживаемся утвержденных процедур и обеспечиваем безопасность как на территории PPL, так и за ее пределами, осуществляя контрольные мероприятия совместно с Управлением гражданской авиации (ULC)», — отметила пресс-секретарь Польских аэропортов.
Она также подчеркнула, что «на данный момент нет оснований полагать, что в контейнере, опорожненном на территории аэропорта имени Фредерика Шопена, находились отходы, классифицируемые как опасные». Пока что расследование продожается.
Пожарные из подразделения аэропорта были проинформированы о ЧПФото: Владимир Жабриков © URA.RU.
Конфликт аэропорта с мусорной компанией.
В направленном в PPL документе подчеркивается, что в связи с инцидентом рекомендуется воздерживаться от утилизации в контейнеры для бытового мусора герметично запечатанных баллончиков с дезодорантом, легковоспламеняющихся парфюмерных изделий, батареек, электронных сигарет и других предметов, способных воспламениться. В документе отмечается, что по соображениям безопасности подобные отходы представляют серьезную угрозу и не должны выбрасываться вместе с обычными бытовыми отходами. Как сообщила пресс-секретарь PPL Анна Дермонт, компания, занимающаяся управлением отходами, обратилась в суд с иском к Польским аэропортам с требованием о возмещении ущерба.
Легковоспламеняющиеся предметы не должны выбрасываться в бытовые отходыФото: Дмитрий Чистопрудов © URA.RU.