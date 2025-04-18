При обрушении фуникулера под Неаполем погибли четыре человека

В 2021 году на севере Италии при подъеме от озера Лаго-Маджоре на гору Моттароне высотой 1,5 тыс. метров с 20-метровой высоты рухнула кабина фуникулера. В результате погибли 14 человек, включая 2 детей. Большинство из погибших были членами одной смешанной итальяно-израильской семьи. Из 15 человек, находившихся в кабине, выжил только 5-летний ребенок.