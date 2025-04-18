При обрушении фуникулера под Неаполем погибли четыре человека

Четвертый погибший — машинист, считавшийся изначально пропавшим без вести. Еще одна женщина доставлена в тяжелом состоянии в больницу.
По сообщениям СМИ, среди погибших туристов — англичане и израильтянин, машинист был итальянцем. Причиной происшествия называют обрыв троса. Девять человек — туристы, находившиеся в другой кабине, зависшей над пропастью после аварии, — были спасены.
В 2021 году на севере Италии при подъеме от озера Лаго-Маджоре на гору Моттароне высотой 1,5 тыс. метров с 20-метровой высоты рухнула кабина фуникулера. В результате погибли 14 человек, включая 2 детей. Большинство из погибших были членами одной смешанной итальяно-израильской семьи. Из 15 человек, находившихся в кабине, выжил только 5-летний ребенок.