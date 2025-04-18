Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гладков: в белгородском селе Белянка после атаки ВСУ ранен мирный житель

В селе Белянка Шебекинского округа грузовой автомобиль подвергся атаке вражеского дрона.

Источник: Аргументы и факты

В Белгородской области, в селе Белянка Шебекинского округа, мирный житель был ранен в результате атаки украинского беспилотника, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его информации, грузовой автомобиль, который подвергся атаке, был полностью уничтожен огнём, а водитель получил множественные осколочные ранения и минно-взрывную травму. Мужчину доставили в Шебекинскую ЦРБ для оказания первой помощи, а затем планируется перевести его в городскую больницу № 2 в Белгороде.

Ранее город Энергодар в Запорожской области был атакован Вооруженными силами Украины с помощью трех дронов-камикадзе вертолетного типа.