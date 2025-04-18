Москвича задержали за избиение мужчины металлическим предметом в Теплом Стане

«Предварительно установлено, что между двумя мужчинами, выгуливающими своих собак на ул. Теплый Стан, произошел конфликт, в результате которого один из участников нанес удар металлическим предметом своему оппоненту. Пострадавший, 52-летний мужчина, был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи. Согласно заключению медиков, его здоровью причинен тяжкий вред. В ходе проведения проверочных мероприятий сотрудниками полиции с помощью системы камер видеонаблюдения был установлен и задержан по месту своего проживания подозреваемый — 67-летний местный житель», — говорится в сообщении.