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Москвича задержали за избиение мужчины металлическим предметом в Теплом Стане

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Теплый Стан в кратчайшие сроки задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью 52-летнего мужчины. Об этом сообщила пресс-служба управления внутренних дел по Юго-Западному административному округу Москвы.

Источник: Reuters

«Предварительно установлено, что между двумя мужчинами, выгуливающими своих собак на ул. Теплый Стан, произошел конфликт, в результате которого один из участников нанес удар металлическим предметом своему оппоненту. Пострадавший, 52-летний мужчина, был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи. Согласно заключению медиков, его здоровью причинен тяжкий вред. В ходе проведения проверочных мероприятий сотрудниками полиции с помощью системы камер видеонаблюдения был установлен и задержан по месту своего проживания подозреваемый — 67-летний местный житель», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.