Задержанные в бане нелегалы подставили Россию на мировом уровне

«Эта история у нас в стране обсуждается очень широко, ничего подобного за последние годы я не помню. Наверное, через какое-то время на официальном уровне шумиха уляжется, чиновники смогут договориться. Но осадочек, как говорится, останется, эта ситуация будет на руку тем силам, которые хотели бы вытеснить Россию из региона (ЕАЭС — прим. URA.RU)», — отметил киргизский политолог, директор центра экспертных инициатив «Ой Ордо» Игорь Шестаков в разговоре с «Известиями».