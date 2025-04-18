Задержанные в бане нелегалы подставили Россию на мировом уровне

В Бишкеке заявили о нарушении Россией норм ЕАЭС.
Между Россией и Киргизией возник конфликт после облавы на мигрантов в одной из московских бань. Министерство труда Кыргызстана оценило действия российских силовиков как нарушение одного из ключевых принципов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — свободы передвижения трудовых мигрантов, сообщают «Известия».
«Эта история у нас в стране обсуждается очень широко, ничего подобного за последние годы я не помню. Наверное, через какое-то время на официальном уровне шумиха уляжется, чиновники смогут договориться. Но осадочек, как говорится, останется, эта ситуация будет на руку тем силам, которые хотели бы вытеснить Россию из региона (ЕАЭС — прим. URA.RU)», — отметил киргизский политолог, директор центра экспертных инициатив «Ой Ордо» Игорь Шестаков в разговоре с «Известиями».
Ранее URA.RU сообщало, что в России разразился международный скандал с участием выходцев из Киргизии. В Москве бизнесмен из данной республики закрыл вход для россиян в свою баню, пустив в нее только сограждан. Возмущенные таким поведением жители вызвали полицию на место, силовики задержали иностранцев. После посол РФ в Киргизии Сергей Вакунов и замминистра иностранных дел республики Алмаз Имангазиев провели встречу, на которой было обсуждено правовое положение кыргызских граждан в России.