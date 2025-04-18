Маленький ребенок погиб при атаке БПЛА-камикадзе ВСУ в Володарском ДНР

Киевский режим продолжает наносить удары по мирным жителям Донецкой Народной Республики. В результате одной из атак погиб ребенок 2015 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе управления правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
Погибший от удара дрона мальчик рос в населенном пункте Володарское. Он скончался вечером 17 апреля при атаке украинского БПЛА-камикадзе. Помимо этого, ВСУ ударили по многоквартирному дому в Никитском районе Горловки.
«За 17 апреля по состоянию на 23.45 поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Володарское — в результате атаки БПЛА-камикадзе по ул. Володарского погиб ребенок — мальчик 2015 года рождения», — сказано в сообщении.
ВСУ также ударили по храму-часовне в селе Зерново Брянской области. Атака совершена дронами-камикадзе.