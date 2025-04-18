Маленький ребенок погиб при атаке БПЛА-камикадзе ВСУ в Володарском ДНР

Киевский режим продолжает наносить удары по мирным жителям Донецкой Народной Республики. В результате одной из атак погиб ребенок 2015 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе управления правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.