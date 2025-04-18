В Приморье площадь природных пожаров превысила 1 тыс. га

«За прошедшие сутки всего в Приморском крае зарегистрировано 17 пожаров общей площадью 1 160,7 га. Из них на землях лесного фонда зарегистрировано шесть пожаров общей площадью 65,2 га, все они ликвидированы. На землях иных категорий зарегистрировано десять пожаров общей площадью 310,5 га, все они также ликвидированы. На территории лечебно-оздоровительной местности регионального значения “Ясное” ликвидирован пожар на площади 785 га», — сообщили в пресс-службе.