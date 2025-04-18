В Приморье площадь природных пожаров превысила 1 тыс. га

По данным на утро 17 апреля, в предыдущие сутки в Приморье произошло десять природных пожаров площадью 925,5 га.
«За прошедшие сутки всего в Приморском крае зарегистрировано 17 пожаров общей площадью 1 160,7 га. Из них на землях лесного фонда зарегистрировано шесть пожаров общей площадью 65,2 га, все они ликвидированы. На землях иных категорий зарегистрировано десять пожаров общей площадью 310,5 га, все они также ликвидированы. На территории лечебно-оздоровительной местности регионального значения “Ясное” ликвидирован пожар на площади 785 га», — сообщили в пресс-службе.
Всего задействованы на тушении 142 человека и 29 единиц техники. За сутки пожарные подразделения на тушение палов привлекались 79 раз.
Особый противопожарный режим действует на территории 14 муниципалитетов Приморья: в пределах территориальных границ Уссурийского городского округа, городских округов Большой Камень и ЗАТО «Фокино», Октябрьского, Пограничного, Партизанского, Шкотовского, Лазовского, Ольгинского, Ханкайского, Хасанского и Хорольского муниципальных округов, в Партизанске и Надеждинском районе. Еще в шести муниципальных образованиях введен режим повышенной готовности.