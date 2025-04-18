Убийце гендиректора United Healthcare Луиджи Манджоне грозит смертная казнь

Манджоне обвиняется в преследовании главы United Healthcare Брайана Томпсона у отеля Hilton на Манхэттене, а затем в его убийстве. Сам он вину не признает.
Генеральный прокурор Пэм Бонди уже объявила о своем намерении добиваться применения смертной казни. Она заявила, что призвала вынести смертный приговор Манджоне, чтобы «выполнить программу президента Трампа по прекращению насильственных преступлений и сделать Америку снова безопасной».
Адвокат Карен Фридман Агнифило утверждала, что заявление госпожи Бонди «нанесло ущерб процессу», и попросила судью помешать правительству добиваться смертной казни. «Ставки не могут быть выше. Правительство США намерено убить господина Манджоне в качестве политического трюка», — заявили адвокаты подсудимого.
Главу одной из крупнейших в США страховых компаний United Healthcare Брайана Томпсона застрелили 4 декабря прошлого года недалеко от входа в отель Hilton. Убийца выстрелил в топ-менеджера несколько раз из пистолета с глушителем, а затем бежал с места преступления. Позднее он был пойман в городе Алтуна (Пенсильвания).
Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Символическое здравоустранение».