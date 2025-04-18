Убийце гендиректора United Healthcare Луиджи Манджоне грозит смертная казнь

Главу одной из крупнейших в США страховых компаний United Healthcare Брайана Томпсона застрелили 4 декабря прошлого года недалеко от входа в отель Hilton. Убийца выстрелил в топ-менеджера несколько раз из пистолета с глушителем, а затем бежал с места преступления. Позднее он был пойман в городе Алтуна (Пенсильвания).