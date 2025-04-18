Мужчина украл велосипед у школьника в Хабаровске

В Краснофлотском районе Хабаровска школьник поехал на тренировку, а домой вернулся пешком. Его велосипед украли прямо у входа в спорткомплекс. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск. Школьник приехал на занятия по единоборствам и оставил байк возле входа в спорткомплекс. Замок был, но ключ он забыл дома. Когда мальчик вышел после тренировки — велосипеда уже не было. Ущерб семья оценила примерно в 14 тысяч рублей.