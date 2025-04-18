В Жанаозене лицеисты избили 11-классника из зависти к его успехам

В Жанаозене школьники жестоко избили ученика 11 класса лицея-интерната «Білім-инновация» из-за зависти к его академическим успехам, сообщает ИА El.kz со ссылкой на Lada.kz.
Инцидент произошёл вечером 16 апреля рядом с домом пострадавшего. По предварительным данным, подросток недавно получил грант на обучение в зарубежном университете, что стало поводом для агрессии со стороны сверстников. Сообщается, что зачинщиком избиения стал ровесник пострадавшего, занимающий должность президента лицея.
Когда отец школьника попытался вмешаться и защитить сына, его также избили. В результате оба — подросток и его родитель — были доставлены в Жанаозенскую многопрофильную городскую больницу.
Медики диагностировали у школьника закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы лица и головы, а также ссадины на колене. У его отца — перелом плюсневой кости со смещением.
Источники сообщают, что администрация лицея якобы препятствует распространению информации о случившемся и даже запрещает учащимся посещать пострадавшего. Кроме того, по утверждению заявителя, семье предложили денежную компенсацию в обмен на молчание.
Также выдвигаются обвинения в адрес руководства учебного заведения и отдела образования, якобы пытающихся избежать огласки и защитить репутацию лицея. В сообщении говорится, что руководство превратило учебное учреждение в «личный бизнес».
Официальных комментариев от представителей лицея или управления образования на момент публикации не поступало. Вопрос об открытии уголовного дела и привлечении виновных лиц будет решаться по итогам следственных действий.