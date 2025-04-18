В Жанаозене лицеисты избили 11-классника из зависти к его успехам

Инцидент произошёл вечером 16 апреля рядом с домом пострадавшего. По предварительным данным, подросток недавно получил грант на обучение в зарубежном университете, что стало поводом для агрессии со стороны сверстников. Сообщается, что зачинщиком избиения стал ровесник пострадавшего, занимающий должность президента лицея.