В массовом ДТП с тремя автомобилями в Приморье пострадал мужчина

По предварительным данным, 52-летний водитель Nissan Liberty, двигаясь в сторону Михайловки, потерял контроль над управлением и врезался в припаркованный грузовик Scania. После первого удара легковой автомобиль вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с движущимся Toyota Vitz. В результате аварии водитель Nissan Liberty получил травмы и был госпитализирован. Состояние других участников ДТП не вызывает опасений.