В Приморье на 3-м км трассы «Михайловка — Турий Рог» зафиксировано массовое ДТП с участием трёх автомобилей, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
По предварительным данным, 52-летний водитель Nissan Liberty, двигаясь в сторону Михайловки, потерял контроль над управлением и врезался в припаркованный грузовик Scania. После первого удара легковой автомобиль вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с движущимся Toyota Vitz. В результате аварии водитель Nissan Liberty получил травмы и был госпитализирован. Состояние других участников ДТП не вызывает опасений.
«Водители транспортных средств Scania и Toyota Vitz освидетельствованы. Состояние опьянения у них не установлено», — сообщили в полиции.
Сотрудники ГАИ отмечают, что авария произошла в темное время суток на неосвещённом участке дороги. В отношении водителя грузовика составлены административные протоколы за нарушения технического состояния транспортного средства. Водитель Nissan Liberty, имеющий 30-летний стаж вождения, но дважды привлекавшийся к ответственности за нарушение ПДД в 2024 году, проходит проверку на возможное состояние опьянения — у него взят расширенный анализ крови.
В массовом ДТП с тремя автомобилями в Приморье пострадал мужчина. Фото: Полиция Приморья.
В массовом ДТП с тремя автомобилями в Приморье пострадал мужчина. Фото: Полиция Приморья.
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Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства происшествия. Назначены необходимые экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение. Автомобиль виновника аварии помещен на специализированную стоянку.
Напомним, во Владивостоке на улице Шилкинской водитель Toyota Land Cruiser Prado спровоцировал массовое столкновение. По данным очевидцев, автомобиль сначала резко ускорился и врезался в несколько машин. Затем водитель переключил передачу, вновь нажал на педаль газа и протаранил ещё пару автомобилей.