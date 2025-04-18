Москвича осудили на 15 лет за два теракта и сотрудничество с Украиной

«2-й Западный окружной военный суд признал Фомичева Кирилла Сергеевича, 2005 года рождения, виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275.1 (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией) УК РФ, а также в двух преступлениях, предусмотренных пп. “а”, “в” ч. 2 ст. 205 (террористический акт, совершенный группой лиц, повлекший тяжкие последствия) УК РФ. По совокупности преступлений ему окончательно назначено 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом 300 тыс. рублей и ограничением свободы на 2 года после отбытия наказания», — рассказал собеседник агентства.