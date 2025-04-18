Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Москвича осудили на 15 лет за два теракта и сотрудничество с Украиной

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. 2-й Западный окружной военный суд приговорил к 15 годам колонии строгого режима 19-летнего жителя Москвы Кирилла Фомичева, признавшего вину в совершении двух терактов и конфиденциальном сотрудничестве с украинской организацией. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Источник: Freepik

«2-й Западный окружной военный суд признал Фомичева Кирилла Сергеевича, 2005 года рождения, виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275.1 (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией) УК РФ, а также в двух преступлениях, предусмотренных пп. “а”, “в” ч. 2 ст. 205 (террористический акт, совершенный группой лиц, повлекший тяжкие последствия) УК РФ. По совокупности преступлений ему окончательно назначено 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом 300 тыс. рублей и ограничением свободы на 2 года после отбытия наказания», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, молодой человек был задержан правоохранительными органами во Владимирской области. Фомичев был арестован в 2023 году. «Осужденный полностью признал вину и сотрудничал со следствием с момента задержания», — отметил собеседник агентства.

В пресс-службе 2-го Западного окружного военного суда ТАСС сообщили, что дело было рассмотрено всего за три заседания. Осужденный пока не обжаловал приговор.