Стало известно, сколько стоит заказать настоящего Байдена на корпоратив

На выступления Байдена нет спроса.
Бывший президент США Джо Байден начал выступать на корпоративах и просит за свое выступление 300 тысяч долларов. Однако желающих платить страдающему умственными расстройствами Байдену практически не нашлось. Об этом сообщает газета New York Post.
«Попытка Байдена выставить счет в размере 300 тысяч долларов за выступление находит мало желающих. Некоторые из его бывших помощников говорят, что 82-летнему мужчине пора навсегда уйти из центра внимания. Во время своего появления на публике в Чикаго он обозвал чернокожих детей “цветными”», — пишет газета New York Post.
Источник рассказал изданию, что креативное агентство CAA (Creative Artists Agency), с которым экс-президент заключил контракт, испытывает проблемы с бронированием его концертов. При этом гонорар Байдена на 25% ниже, чем 400 тысяч долларов, которые запрашивал Барак Обама после президентства. Детали контрактов Байдена неизвестны, но организаторы обязаны обеспечить ему частный самолёт и покрыть расходы для пяти членов команды.
Ранее Байден впервые после ухода из Белого дома выступил с речью на конференции по защите социального обеспечения в Чикаго. По словам журналиста ВГТРК Владимира Соловьева, в ходе выступления он нечетко говорил, был дезориентирован и делал странные заявления.