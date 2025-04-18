Стало известно, сколько стоит заказать настоящего Байдена на корпоратив

Источник рассказал изданию, что креативное агентство CAA (Creative Artists Agency), с которым экс-президент заключил контракт, испытывает проблемы с бронированием его концертов. При этом гонорар Байдена на 25% ниже, чем 400 тысяч долларов, которые запрашивал Барак Обама после президентства. Детали контрактов Байдена неизвестны, но организаторы обязаны обеспечить ему частный самолёт и покрыть расходы для пяти членов команды.