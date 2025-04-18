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Стало известно, сколько стоит заказать настоящего Байдена на корпоратив

Бывший президент США Джо Байден начал выступать на корпоративах и просит за свое выступление 300 тысяч долларов. Однако желающих платить страдающему умственными расстройствами Байдену практически не нашлось. Об этом сообщает газета New York Post.

На выступления Байдена нет спроса.

Бывший президент США Джо Байден начал выступать на корпоративах и просит за свое выступление 300 тысяч долларов. Однако желающих платить страдающему умственными расстройствами Байдену практически не нашлось. Об этом сообщает газета New York Post.

«Попытка Байдена выставить счет в размере 300 тысяч долларов за выступление находит мало желающих. Некоторые из его бывших помощников говорят, что 82-летнему мужчине пора навсегда уйти из центра внимания. Во время своего появления на публике в Чикаго он обозвал чернокожих детей “цветными”», — пишет газета New York Post.

Источник рассказал изданию, что креативное агентство CAA (Creative Artists Agency), с которым экс-президент заключил контракт, испытывает проблемы с бронированием его концертов. При этом гонорар Байдена на 25% ниже, чем 400 тысяч долларов, которые запрашивал Барак Обама после президентства. Детали контрактов Байдена неизвестны, но организаторы обязаны обеспечить ему частный самолёт и покрыть расходы для пяти членов команды.

Ранее Байден впервые после ухода из Белого дома выступил с речью на конференции по защите социального обеспечения в Чикаго. По словам журналиста ВГТРК Владимира Соловьева, в ходе выступления он нечетко говорил, был дезориентирован и делал странные заявления.