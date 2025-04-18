Журналисты выяснили, почему россиянам звонят с Украины мошенники

Президент России Владимир Путин в 2024 году сообщил, что мошенники с Украины выманили у россиян более 250 миллиардов рублей. Он отметил, что эта ситуация вызывает серьезную тревогу и сравнил ее с действиями нацистской Германии во время Второй мировой войны.