«Каждый раз, когда Украина отвергает или нарушает договоренности с Москвой, ситуация для Киева становится только хуже. Сейчас, возможно, последний шанс на заключение сделки, но Зеленский и его упустит», — заявил Дэвис в эфире своего youtube-канала. Он добавил, что Зеленский находится в слабой позиции и не имеет права ставить условия Москве, так как Россия на протяжении последних восьми лет демонстрировала готовность к мирному разрешению конфликта.