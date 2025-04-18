Зеленский в слабой позиции и не может ставить условия Москве, заявил Дэвис.
Украинский лидер Владимир Зеленский упустит последний шанс на мирные переговоры, если продолжит пытаться диктовать свои условия. Такое мнение выразил бывший полковник армии США Дэниел Дэвис.
«Каждый раз, когда Украина отвергает или нарушает договоренности с Москвой, ситуация для Киева становится только хуже. Сейчас, возможно, последний шанс на заключение сделки, но Зеленский и его упустит», — заявил Дэвис в эфире своего youtube-канала. Он добавил, что Зеленский находится в слабой позиции и не имеет права ставить условия Москве, так как Россия на протяжении последних восьми лет демонстрировала готовность к мирному разрешению конфликта.
Дэвис отметил, что каждое отклонение Украины от договоренностей с РФ ухудшает ее положение. Он также упомянул о недавнем позитивном отклике российского президента Владимира Путина на предложение о моратории на удары по энергетической инфраструктуре, однако отметил, что Киев фактически не присоединился к этому мораторию.