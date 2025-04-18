Al Masirah: число жертв ударов США по Йемену возросло до 33

По его данным, атаке с воздуха в ночь на пятницу подвергся расположенный на побережье Красного моря в провинции Эль-Ходейда порт Рас-Иса, где находится нефтеналивной терминал. Там возник сильный пожар. ВВС США совершили не менее 14 налетов, которые продолжились после того, как на место бомбардировки прибыли бригады врачей и сотрудники службы гражданской обороны. Согласно сведениям министерства здравоохранения в сформированном хуситами правительстве, по мере разбора завалов число жертв и пострадавших будет расти. Ранее поступила информация о гибели 17 рабочих и служащих, а также 5 сотрудников скорой помощи.
Как заявил губернатор Эль-Ходейды Абдалла Отейфи, слова которого приводит Al Masirah, «преступная американская агрессия была направлена против порта Рас-Иса, который является объектом исключительно гражданской инфраструктуры». Он подчеркнул, что действия США не заставят йеменский народ отказаться от поддержки палестинцев в секторе Газа.
Центральное командование американских вооруженных сил в свою очередь сообщило об уничтожении порта Рас-Иса. Согласно его заявлению в X, это лишило мятежников «незаконного дохода» от продажи нефтепродуктов и доступа к топливу.
После обострения конфликта в Газе в 2023 году хуситы предупредили, что будут обстреливать территорию Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива. Нападения прекратились после введения режима прекращения огня в палестинском анклаве в середине января этого года, однако после срыва перемирия в начале марта мятежники заявили о возобновлении ударов по израильским судам в Красном море, а затем снова стали предпринимать попытки атаковать объекты на территории еврейского государства с помощью ракет.
15 марта США по приказу президента Дональда Трампа начали наносить массированные удары по объектам хуситов, которые контролируют около трети территории Йемена. Как заявило Центральное командование ВС США, операция направлена на защиту американских интересов и обеспечение свободы судоходства. В ответ движение «Ансар Аллах» совершило серию атак на американский авианосец Harry Truman в северной части Красного моря, применив ракеты и беспилотники. Информации о повреждениях корабля в результате ударов не поступало.