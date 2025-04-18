ВС США уничтожили йеменский нефтяной порт

Целью атак было лишение хуситов финансовых ресурсов, используемых для террористической деятельности. Лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси заявил, что за последний месяц США нанесли бомбардировки в Йемене более 900 раз. Президент США Дональд Трамп ранее отдал приказ о начале масштабной операции против хуситов для защиты американских интересов, в ходе которой погибли более 100 человек.