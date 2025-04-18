ВС США уничтожили йеменский нефтяной порт

В результате удара армии США погибли 22 человека.
Американские военные уничтожили порт Рас-Иса в Йемене, контролируемый хуситами. Об этом сообщили в Центральном командовании вооруженных сил США.
«Сегодня вооруженные силы США нанесли удары по источникам топлива, которые поддерживают террористическую группировку хуситов», — говорится в сообщении командования в соцсети Х. Согласно информации йеменского хуситского телеканала «Эль-Масира», в результате ударов погибли 22 человека, среди которых пять фельдшеров, а около 30 человек получили ранения.
Целью атак было лишение хуситов финансовых ресурсов, используемых для террористической деятельности. Лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси заявил, что за последний месяц США нанесли бомбардировки в Йемене более 900 раз. Президент США Дональд Трамп ранее отдал приказ о начале масштабной операции против хуситов для защиты американских интересов, в ходе которой погибли более 100 человек.