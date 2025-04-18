Военэксперт назвал новые цифры потерь ВСУ после мощного удара по Сумам

«Пострадавших не 60 военных, а в разы больше. С учетом тех, кого не успели до больницы довезти, которые скончались уже в больнице, то есть там за 200−250 человек потери», — передает слова Киселева ТАСС. Он добавил, что после событий в Сумах украинские спецслужбы ищут членов подполья в Днепре, Кременчуге, Полтаве и Никополе.