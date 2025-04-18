Что сейчас происходит на решающем сражении за Курскую область

Также ВСУ подорвали ряд построек монастыря. Этот монастырь был основан в 1671 году и с августа 2024 года находится под постоянными обстрелами. Патриарх Кирилл отмечал, что удары ВСУ целенаправленно нацелены на храмы и монастыри Русской православной церкви.