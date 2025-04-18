Небензя раскрыл, что стало с российскими военными в Сирии

В конце ноября 2024 года вооруженные отряды сирийской оппозиции начали крупномасштабное наступление на позиции правительственных войск. К 8 декабря они взяли под контроль Дамаск, после чего президент Башар Асад ушел в отставку и покинул Сирию. 29 января 2025 года Ахмед аш-Шараа, возглавивший новую администрацию, был провозглашён временным президентом страны на переходный период.