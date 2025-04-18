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В Красноярском крае за сутки потушено 29 пожаров

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Вчера на территории Красноярского края были ликвидированы 29 возгораний. По информации краевых оперативных служб, обошлось без пострадавших.

Источник: AP 2024

Одним из наиболее серьезных инцидентов стал пожар в селе Нижняя Быстрая Курагинского района. В результате неосторожного обращения с огнем загорелись жилой дом и хозяйственная постройка. Площадь пожара составила 104 кв. м., огонь удалось полностью ликвидировать за полтора часа.

Вечером 17 апреля в Красноярске произошло возгорание мусора на острове Татышев. Площадь пожара составила 400 кв. м. Для его тушения были привлечены 2 единицы спецтехники и 11 человек личного состава.

Кроме того, на территории края было зафиксировано 9 палов сухой травы, огнем пройдено более 13 гектаров. Сотрудники МЧС напоминают о необходимости соблюдать меры пожарной безопасности, особенно в ветреную и сухую погоду.

Помимо пожаров, спасатели отреагировали на одно дорожно-транспортное происшествие, а также зафиксировали одно происшествие на акваториях региона.

В городе Железногорске в реке Енисей было обнаружено тело мужчины. Тело извлечено краевыми спасателями и передано сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Обстоятельства происшествия уточняются, сообщают в МЧС по краю.