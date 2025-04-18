В Красноярском крае за сутки потушено 29 пожаров

Одним из наиболее серьезных инцидентов стал пожар в селе Нижняя Быстрая Курагинского района. В результате неосторожного обращения с огнем загорелись жилой дом и хозяйственная постройка. Площадь пожара составила 104 кв. м., огонь удалось полностью ликвидировать за полтора часа.