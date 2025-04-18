США стали выводить военных с территории Сирии

Пентагон пересматривает военные потребности.
Американское командование начало вывод войск из северо-восточной Сирии. Планируется сокращение контингента армии США до 500 человек. Об этом сообщает газета The New York Times.
«Американское командование начало поэтапный вывод войск из северо-восточных районов Сирии. Численность контингента может быть уменьшена до 500 военнослужащих», — говорится в материале газеты. Там добавили, что военное присутствие сократится с двух до 1,4 тысячи военнослужащих. Закроется три базы.
Пентагон подтвердил, что такие изменения связаны с пересмотром военных потребностей. Окончательное решение о дальнейшем сокращении контингента будет принято в ближайшие два месяца, заключил автор материала.
С 2015 по 2018 год в Сирии были созданы американские военные базы, в основном в курдских регионах. Недавнее соглашение между курдскими лидерами и новой администрацией Сирии о передаче контроля над этими объектами Дамаску повлияло на решение США об эвакуации своих сил.
Американские военнослужащие начали вывод своих спецподразделений с базы Конико в провинции Дейр-эз-Зор, отправившись в Иракский Курдистан, где расположена другая база. Этот вывод войск является частью широкой перегруппировки американских сил в регионе.