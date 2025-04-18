США стали выводить военных с территории Сирии

С 2015 по 2018 год в Сирии были созданы американские военные базы, в основном в курдских регионах. Недавнее соглашение между курдскими лидерами и новой администрацией Сирии о передаче контроля над этими объектами Дамаску повлияло на решение США об эвакуации своих сил.