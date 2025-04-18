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Глава почты в Пермском крае похитила полмиллиона рублей

Суд вынес приговор.

Источник: ТАСС

Сотрудница почты в Соликамске похитила 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.

Суд в Соликамске вынес приговор по уголовному делу в отношении начальника местного почтового отделения. Женщину признали виновной в присвоении денежных средств в крупном размере.

«Суд установил, что в период с февраля по сентябрь 2024 года, возглавляя отделение почтовой связи, подсудимая похитила 500 тыс. рублей, полученные от населения за оказание почтовых услуг», — рассказали в прокуратуре.

С учётом позиции гособвинения суд назначил виновной штраф. Сумму причиненного ущерба также придется вернуть.