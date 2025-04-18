Глава почты в Пермском крае похитила полмиллиона рублей

Сотрудница почты в Соликамске похитила 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.
Суд в Соликамске вынес приговор по уголовному делу в отношении начальника местного почтового отделения. Женщину признали виновной в присвоении денежных средств в крупном размере.
«Суд установил, что в период с февраля по сентябрь 2024 года, возглавляя отделение почтовой связи, подсудимая похитила 500 тыс. рублей, полученные от населения за оказание почтовых услуг», — рассказали в прокуратуре.
С учётом позиции гособвинения суд назначил виновной штраф. Сумму причиненного ущерба также придется вернуть.