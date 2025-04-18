Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Москвич получил 300 тысяч рублей штрафа и 15 лет колонии за теракты в сотрудничестве с Украиной

Суд приговорил москвича Фомичева к 15 годам колонии за два теракта.

Источник: Комсомольская правда

Гражданин России Кирилл Фомичев проходил по делу о совершении терактов. Суд вынес вердикт. Москвича приговорили к 15 годам колонии строгого режима. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на решение суда.

Преступнику всего 19 лет. В его досье уже два теракта, подготовка к которым осуществлялась в сотрудничестве с Украиной. Кирилл Фомичев действовал по указаниям вражеских спецслужб.

«По совокупности преступлений ему окончательно назначено 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом 300 тысяч рублей», — сообщается в решении суда.

За прошлый год в России приговорили по террористическим статьям 870 человек. В их числе значатся 48 несовершеннолетних. Кроме того, суд признал виновными в совершении терактов, участии в подготовке или призывам к ним 900 человек.