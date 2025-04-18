Москвич получил 300 тысяч рублей штрафа и 15 лет колонии за теракты в сотрудничестве с Украиной

Гражданин России Кирилл Фомичев проходил по делу о совершении терактов. Суд вынес вердикт. Москвича приговорили к 15 годам колонии строгого режима. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на решение суда.
Преступнику всего 19 лет. В его досье уже два теракта, подготовка к которым осуществлялась в сотрудничестве с Украиной. Кирилл Фомичев действовал по указаниям вражеских спецслужб.
«По совокупности преступлений ему окончательно назначено 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом 300 тысяч рублей», — сообщается в решении суда.
За прошлый год в России приговорили по террористическим статьям 870 человек. В их числе значатся 48 несовершеннолетних. Кроме того, суд признал виновными в совершении терактов, участии в подготовке или призывам к ним 900 человек.