На Камчатке угонщик автомобиля устроил погоню с нарушением ПДД

Нарушитель грубо нарушал ПДД, создавая опасные ситуации для других участников дорожного движения. Даже предупреждение о возможном применении огнестрельного оружия не остановило его. В ответ один из инспекторов произвел предупредительные выстрелы в воздух и прицельные выстрелы по колесам, но автомобиль продолжал движение.