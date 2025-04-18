На Камчатке угонщик автомобиля устроил погоню с нарушением ПДД

Нарушитель грубо нарушал ПДД, создавая опасные ситуации для других участников дорожного движения. Даже предупреждение о возможном применении огнестрельного оружия не остановило его. В ответ один из инспекторов произвел предупредительные выстрелы в воздух и прицельные выстрелы по колесам, но автомобиль продолжал движение.
В поселке Северные Коряки угонщик был остановлен и задержан. Выяснилось, что 35-летний житель Томской области, ранее судимый, не имел водительского удостоверения, а угнанный автомобиль принадлежал другому владельцу.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ, он заключен под стражу. Также в суд направлены три материала об административных правонарушениях, и составлены протоколы по еще трем статьям КоАП РФ, сообщила Волк в своем Telegram-канале.
Ранее мужчина угнал, а после разбил Mercedes-Benz Maybach миллиардерши, создательницы бренда Wonder Елены Беренштейн стоимостью свыше 21 миллион рублей. Спустя время силовикам удалось задержать подозреваемого.