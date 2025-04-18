В Канске задержан инспектор по делам несовершеннолетних после громкого убийства

Подозреваемая не осуществила сбор данных, характеризующих участников ситуации, не провела беседы с сотрудниками медицинских учреждений и представителями образовательных организаций, а также не установила факт наличия у матери психических расстройств. Кроме того, несмотря на имеющуюся информацию о неоднократных фактах насилия со стороны отца в отношении ребенка, она не уведомила об этом компетентные органы.