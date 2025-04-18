В Канске задержан инспектор по делам несовершеннолетних после громкого убийства

В Канске задержана инспектор по делам несовершеннолетних, ее подозревают в халатности, повлекшей к смерти трех детей.
В Канске задержана инспектор по делам несовершеннолетних после убийства троих детей, в котором обвиняют их мать. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия, сотрудницу отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних подозревают в халатности, которая привела к трагедии (ч. 3 ст. 293 УК РФ).
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«В рамках расследования уголовного дела о халатности, повлекшей убийство троих детей, задержана инспектор по делам несовершеннолетних», — сообщили представители СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия в своем telegram-канале. Уточняется, что задержанную подозревают, в нарушение должностных инструкций.
По версии следствия, в октябре 2024 года у семилетнего мальчика педагог школы обнаружил телесные повреждения. После этого семью поставили на персональный учет, а профилактическое наблюдение за отцом ребенка возложили на задержанного инспектора.
Подозреваемая не осуществила сбор данных, характеризующих участников ситуации, не провела беседы с сотрудниками медицинских учреждений и представителями образовательных организаций, а также не установила факт наличия у матери психических расстройств. Кроме того, несмотря на имеющуюся информацию о неоднократных фактах насилия со стороны отца в отношении ребенка, она не уведомила об этом компетентные органы.
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Следствие также установило, что инспектор ограничилась лишь проведением беседы с отцом ребенка и однократным посещением семьи по месту жительства. В результате необходимых мер по изъятию детей из семьи и ограничению родителей в правах принято не было. Это, по мнению следователей, позволило матери совершить убийство троих своих детей.
Ранее в Канске на улице Герцена в частном доме были найдены тела трех детей с рублеными ранениями головы и других частей тела. Возбуждено уголовное дело против матери несовершеннолетних по статье об убийстве с особой жестокостью против их 29-летней матери.
Суд отправил подозреваемую в СИЗО на два месяца, передает 360.ru. Ей также предоставили психиатрическую помощь. На судебном заседании она полностью признала свою вину в содеянном. Детей уже похоронили, передает RT.