Инспектора ПДН задержали в Канске, где мать убила троих детей топором

14 апреля в частном доме на улице Герцена в Канске были найдены убитыми трое детей — четырехлетняя девочка и мальчики в возрасте семи месяцев и восьми лет. У всех погибших были рубленые раны головы и тела. Голову семимесячного сына мать поместила в сервант. Последствия всего этого видел четвертый ребенок, физически он не пострадал. Отца на момент преступления в доме не было.