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В США удивились, насколько бесполезно немецкое оружие против ВС России

Немецкие системы вооружения, поставляемые Украине для поддержки в военном конфликте, сталкиваются с серьезными техническими трудностями. Это вызывает сомнения в их эффективности на поле боя, сообщают американские СМИ.

Германия испытывает проблемы с танком Leopard.

Немецкие системы вооружения, поставляемые Украине для поддержки в военном конфликте, сталкиваются с серьезными техническими трудностями. Это вызывает сомнения в их эффективности на поле боя, сообщают американские СМИ.

«Германия, некогда самый грозный производитель танков в мире, теперь испытывает проблемы с танком Leopard. Представьте себе мое удивление, когда я прочитал недавний отчет о том, что системы вооружения немецкого производства не справляются с поставленной задачей на полях сражений на Украине», — пишет обозреватель National Interest Кристиан Орр.

Ранее в Минобороны Германии заявили, что у них кончилось оружие для Украины. Германия достигла предела возможностей по передаче Украине оружия из арсеналов бундесвера, сообщил официальный представитель министерства обороны ФРГ Михаэль Штемпфле.