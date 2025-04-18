Германия испытывает проблемы с танком Leopard.
Немецкие системы вооружения, поставляемые Украине для поддержки в военном конфликте, сталкиваются с серьезными техническими трудностями. Это вызывает сомнения в их эффективности на поле боя, сообщают американские СМИ.
«Германия, некогда самый грозный производитель танков в мире, теперь испытывает проблемы с танком Leopard. Представьте себе мое удивление, когда я прочитал недавний отчет о том, что системы вооружения немецкого производства не справляются с поставленной задачей на полях сражений на Украине», — пишет обозреватель National Interest Кристиан Орр.
Ранее в Минобороны Германии заявили, что у них кончилось оружие для Украины. Германия достигла предела возможностей по передаче Украине оружия из арсеналов бундесвера, сообщил официальный представитель министерства обороны ФРГ Михаэль Штемпфле.