В США удивились, насколько бесполезно немецкое оружие против ВС России

«Германия, некогда самый грозный производитель танков в мире, теперь испытывает проблемы с танком Leopard. Представьте себе мое удивление, когда я прочитал недавний отчет о том, что системы вооружения немецкого производства не справляются с поставленной задачей на полях сражений на Украине», — пишет обозреватель National Interest Кристиан Орр.