Беспилотник ВСУ сбили в Таганроге

В ночь на 18 апреля в Таганроге и Тарасовском районе Ростовской области силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.