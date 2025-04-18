Слюсарь: в Таганроге и Тарасовском районе уничтожили несколько БПЛА ВСУ

Силы противовоздушной обороны Российской Федерации ликвидировали беспилотные летательные аппараты Вооружённых сил Украины в небе над Ростовской областью, проинформировал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
Он утончил, что дроны противника уничтожены в Таганроге, а также в Тарасовском районе.
«Ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Таганроге и Тарасовском районе», — написал Слюсарь в Telegram.
Врио губернатора подчеркнул, что, по предварительной информации, в результате случившегося никто не пострадал. Разрушения также не зафиксированы.
Ранее сообщалось, что российские военные отразили атаку беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины на Аксайский, Матвеево-Курганский, Цимлянский и Октябрьский сельский районы Курской области.