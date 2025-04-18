В Канске задержали отца троих убитых матерью детей по делу об истязаниях

«Возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Канска. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. “г” ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего, лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, в материальной и иной зависимости от виновного)», — сообщили в ведомстве, уточнив, что речь идет о ребенке, который на момент убийства матерью троих детей, находился в школе.