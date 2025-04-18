Группа солдат ВСУ добровольно сдалась в плен в Курской области. Видео

По данным оборонного ведомства, в плен сдаются все участники нападения на российский регион, от кадровых офицеров до рядовых солдат. В российском оборонном ведомстве отметили, что украинским военнопленным гарантировано сохранение жизни и достойное обращение согласно российскому законодательству и международным нормам. Военные подразделения, входящие в группировку «Север», предоставляют гуманитарные гарантии украинским солдатам, принявшим решение сложить оружие.