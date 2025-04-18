Ночные хищники пугают жителей Актау

«Утверждать, что это шакал — нелогично, потому что он пугливое животное и старается не пересекаться с человеком. Скорее всего, это гибрид шакала с собакой. При их скрещивании у потомства первого поколения больше проявляются внешние признаки шакала, зато, видимо, под влиянием собачьих генов притупляется страх перед человеком», — предположил эксперт.