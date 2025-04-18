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Ночные хищники пугают жителей Актау

К жителям 15 микрорайона в Актау уже два дня подряд приходят животные, напоминающие корсаков, сообщает Zakon.kz.

По информации Lada.kz, жильцы ЖК «Каспий Самалы» говорят, что вторую ночь подряд замечают, как около дома № 66 бегают животные, похожие на корсаков. Судя по видео, людей они явно опасаются.

Председатель регионального экологического совета ассоциации ECOJER и члена общественного совета Министерства экологии и природных ресурсов РК Адильбек Козыбаков считает, что это не корсак, а более крупное по сравнению с ним животное.

«Утверждать, что это шакал — нелогично, потому что он пугливое животное и старается не пересекаться с человеком. Скорее всего, это гибрид шакала с собакой. При их скрещивании у потомства первого поколения больше проявляются внешние признаки шакала, зато, видимо, под влиянием собачьих генов притупляется страх перед человеком», — предположил эксперт.

По мнению Адильбека Козыбакова, вероятнее всего, животные прибежали со степи в поисках пищи, которой чаще всего являются грызуны.