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ВСУ атаковали Воронежскую область

Российские силы ПВО выявили и уничтожили не менее 17 беспилотников ВСУ в Воронежской области. Об этом рассказал глава региона Александр Гусев.

Обломки от БПЛА повредили окна домов в Воронежской области.

Российские силы ПВО выявили и уничтожили не менее 17 беспилотников ВСУ в Воронежской области. Об этом рассказал глава региона Александр Гусев.

«В двух районах Воронежской области обнаружены и уничтожены не менее 17 беспилотных летательных аппаратов», — написал Гусев в своем telegram-канале. Он добавил, что, по предварительным данным, пострадавших нет, однако обломки повредили окна в двух домах, два автомобиля и газовую трубу.

Повреждение газопровода уже устранено. Угроза атак БПЛА в регионе сохраняется. Жителям напоминают: нельзя подходить к упавшим беспилотникам и их фрагментам.