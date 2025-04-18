ВСУ атаковали Воронежскую область

«В двух районах Воронежской области обнаружены и уничтожены не менее 17 беспилотных летательных аппаратов», — написал Гусев в своем telegram-канале. Он добавил, что, по предварительным данным, пострадавших нет, однако обломки повредили окна в двух домах, два автомобиля и газовую трубу.