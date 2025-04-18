ВСУ атаковали Воронежскую область

Обломки от БПЛА повредили окна домов в Воронежской области.
Российские силы ПВО выявили и уничтожили не менее 17 беспилотников ВСУ в Воронежской области. Об этом рассказал глава региона Александр Гусев.
«В двух районах Воронежской области обнаружены и уничтожены не менее 17 беспилотных летательных аппаратов», — написал Гусев в своем telegram-канале. Он добавил, что, по предварительным данным, пострадавших нет, однако обломки повредили окна в двух домах, два автомобиля и газовую трубу.
Повреждение газопровода уже устранено. Угроза атак БПЛА в регионе сохраняется. Жителям напоминают: нельзя подходить к упавшим беспилотникам и их фрагментам.