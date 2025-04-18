ТАСС: Отца троих убитых матерью детей задержали по делу об истязаниях в Канске

Семья из Красноярского края оказалась виновна в смерти троих детей и истязании четвертого ребенка. Мать семейства признана убийцей, а отец стал фигурантом по делу об издевательствах над несовершеннолетним. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе ГСУ Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
Семья проживала в городе Канск. Уточняется, что на момент убийства матерью собственных детей четвертый ребенок находился в школе. Это спасло его от смерти. Однако от 40-летнего отца спрятаться не удалось.
«Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. “г” части 2 статьи 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего, лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, в материальной и иной зависимости от виновного)», — сообщили в местном СК.
В Москве, между тем, состоялся суд над гражданином РФ Кириллом Фомичевым. 19-летний житель столицы получил 15 лет колонии и 300 тысяч рублей штрафа за два теракта.