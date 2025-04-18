ТАСС: Отца троих убитых матерью детей задержали по делу об истязаниях в Канске

Семья из Красноярского края оказалась виновна в смерти троих детей и истязании четвертого ребенка. Мать семейства признана убийцей, а отец стал фигурантом по делу об издевательствах над несовершеннолетним. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе ГСУ Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.