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На Камчатке мужчина угнал автомобиль и пытался скрыться от полиции

Полицейские задержали угонщика, им оказался ранее судимый житель Томской области без водительского удостоверения.

Источник: Аргументы и факты

На Камчатке мужчина угнал автомобиль и пытался скрыться от полиции, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Инцидент произошел в Елизовском районе. Полицейские обратили внимание на автомобиль, водитель которого грубо нарушал правила дорожного движения и выехал на встречную полосу. Они потребовали от водителя остановиться, однако тот наоборот увеличил скорость. Стражи порядка начали преследование. Нарушитель же изо всех сил старался скрыться из виду.

Полицейские предупредили нарушителя о намерении применить огнестрельное оружие, но это тоже не повлияло на лихача. Тогда один из инспекторов произвел предупредительные выстрелы вверх и прицельные по колесам, однако автомобиль и тогда не остановился.

Остановить машину удалось в поселке Северные Коряки. Водитель был задержан, им оказался 35-летний ранее судимый житель Томской области без водительского удостоверения. Выяснилось, что автомобиль находится в угоне.

Возбуждено уголовное дело. Угонщик заключен под стражу. Также в отношении него направлены в суд три материала об административном правонарушении, еще по трем статьям КоАП РФ составлены протоколы.

Ранее в Приморье мужчина с пистолетом угнал такси, но перевернулся в дороге.