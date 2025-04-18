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В Тюмени при пожаре в многоквартирном доме пострадали три человека

ТЮМЕНЬ, 18 апреля. /ТАСС/. Пожар произошел в многоквартирном доме в Тюмени, травмы получили три человека. Еще шестеро, в том числе двое детей, спасены, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Тюменской области.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня около двух часов ночи поступило сообщение о пожаре в квартире многоэтажного жилого дома на улице Велижанской в Тюмени. В результате ночного происшествия девять жильцов были эвакуированы, спасены шесть человек (из них двое детей), три человека травмированы», — сказано в сообщении.

Отмечается, что огонь распространился на лестничную площадку, общая площадь пожара составила 50 кв. м. На месте работали 24 сотрудника подразделений ГУ МЧС России по Тюменской области, было задействовано 9 единиц техники. Предварительная причина возгорания — аварийный режим работы электрооборудования, отметили в пресс-службе.