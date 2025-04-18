В Тюмени при пожаре в многоквартирном доме пострадали три человека

«Сегодня около двух часов ночи поступило сообщение о пожаре в квартире многоэтажного жилого дома на улице Велижанской в Тюмени. В результате ночного происшествия девять жильцов были эвакуированы, спасены шесть человек (из них двое детей), три человека травмированы», — сказано в сообщении.