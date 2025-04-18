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Тренировочный взлет обернулся открытым переломом: парапланерист упал в горах Бурятии

Спасатели эвакуировали упавшего в горах Бурятии парапланериста.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Днем 17 апреля сотрудникам Бурятской республиканской поисково-спасательной службы (БРПСС) пришлось организовать операцию по эвакуации человека с горы «Казачья» в Тарбагатайском районе. 50-летний парапланерист рухнул во время тренировочного взлета.

— Прибыв на место, спасатели БРПСС транспортировали пострадавшего с горы в карету скорой помощи. Предположительный диагноз — открытый перелом ноги, — рассказали в поисково-спасательной службе.

К счастью, сегодня жизни мужчины ничего не угрожает. Жителям солнечной республики напоминают — в случае возникновения чрезвычайной ситуации за помощью можно обратиться по номеру единой службы спасения «112».

Напомним, 10-летняя школьница пропала без вести в Забайкалье. Родители не обнаружили девочку дома ранним утром 18 апреля.