Тренировочный взлет обернулся открытым переломом: парапланерист упал в горах Бурятии

Днем 17 апреля сотрудникам Бурятской республиканской поисково-спасательной службы (БРПСС) пришлось организовать операцию по эвакуации человека с горы «Казачья» в Тарбагатайском районе. 50-летний парапланерист рухнул во время тренировочного взлета.
— Прибыв на место, спасатели БРПСС транспортировали пострадавшего с горы в карету скорой помощи. Предположительный диагноз — открытый перелом ноги, — рассказали в поисково-спасательной службе.
К счастью, сегодня жизни мужчины ничего не угрожает. Жителям солнечной республики напоминают — в случае возникновения чрезвычайной ситуации за помощью можно обратиться по номеру единой службы спасения «112».
Напомним, 10-летняя школьница пропала без вести в Забайкалье. Родители не обнаружили девочку дома ранним утром 18 апреля.