В Новосибирске начали судить вымогавших у людей деньги лжеполицейских

Банда промышляла с октября 2022 года по февраль 2023 года. Согласно стороне обвинения, фигуранты дела выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов, выслеживали горожан, после чего нападали на них, угрожая арестами и уголовной ответственностью. Для устрашения и придания видимости законности своих действий лжесиловики использовали оружие и спецсредства сотрудников полиции, дубинки и аэрозольные баллончики с веществом раздражающего действия, наручники. Кроме того, бандиты надевали камуфлированную одежду, снуды, балаклавы и бронежилеты.