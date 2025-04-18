В Новосибирске начали судить вымогавших у людей деньги лжеполицейских

Новосибирский областной суд начал рассматривать уголовное дело в отношении трех лжесиловиков Рустама Мирзамдамова, Валентина Коротеева и Боровикова Никиты, которые выслеживали своих жертв, нападали на них и вымогали деньги. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
По версии органов предварительного расследования, по инициативе Рустама Мирзамдамова была создана банда для незаконного обогащения. Уточняется, что участниками ОПГ стали знакомые Мирзамдамова — Валентин Коротеев и Никита Боровиков. У всех троих были финансовые трудности.
Банда промышляла с октября 2022 года по февраль 2023 года. Согласно стороне обвинения, фигуранты дела выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов, выслеживали горожан, после чего нападали на них, угрожая арестами и уголовной ответственностью. Для устрашения и придания видимости законности своих действий лжесиловики использовали оружие и спецсредства сотрудников полиции, дубинки и аэрозольные баллончики с веществом раздражающего действия, наручники. Кроме того, бандиты надевали камуфлированную одежду, снуды, балаклавы и бронежилеты.
В феврале 2023 года участников ОПГ удалось задержать. На них возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 209 УК РФ и ч. 2 ст. 209 УК РФ (создание и участие в устойчивой вооруженной группе — банде), а также п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство), п. «а» ч. 3 ст. 161 УК РФ (грабеж), п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой).
Всего в уголовном деле 22 потерпевших. В результате их действий общий ущерб превысил 1,2 миллиона рублей.
Судебное заседание было перенесено на 16 июня 2025 года из-за неявки присяжных заседателей.
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Екатерина Павлюх