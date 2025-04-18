Дроны ВСУ повредили частные дома и газовую трубу в Воронежской области

Он уточнил, что силы ПВО сбили не менее 17 дронов в двух районах региона. Обломки БПЛА повредили окна в частных домах и газовую трубу. Кроме того, фрагменты дронов задели два автомобиля. Отмечается также наличие повреждений на фасаде одного из домов.