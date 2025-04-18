Дроны ВСУ повредили частные дома и газовую трубу в Воронежской области

Боевики ВСУ атаковали дронами Воронежскую область в ночь на 18 апреля. На территории региона есть повреждения. Пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор области Александр Гусев.
Он уточнил, что силы ПВО сбили не менее 17 дронов в двух районах региона. Обломки БПЛА повредили окна в частных домах и газовую трубу. Кроме того, фрагменты дронов задели два автомобиля. Отмечается также наличие повреждений на фасаде одного из домов.
«К настоящему моменту повреждение газопровода устранено. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется», — написал Александр Гусев.
В последний раз дроны атаковали Воронежский регион в ночь на 16 апреля. Силами ПВО ликвидировано около 10 БПЛА. Пострадавших и разрушений нет.